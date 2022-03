Discussão termina com homem morto a tiros neste sábado, em Castanhal

Um homem, identificado apenas pelo apelido “Cajá”, foi morto a tiros no início da tarde deste sábado (19), na rua Coletora, no conjunto Girassol, no município de Castanhal, na região nordeste do estado. Com informações do site Castanhal Online.

Até o momento, o que se sabe é que a vítima havia discutido com o assassino, por motivo ainda não revelado. O criminoso sacou a arma e disparou contra “Cajá”, que caiu no chão e morreu instantaneamente.

Não há informações sobre o autor do homicídio, que fugiu do local. “Cajá” tinha um histórico de envolvimento com o mundo do crime. A Polícia Civil irá investigar se o passado dele tem a ver com a sua execução.

A reportagem apura mais informações para atualizar esta matéria.