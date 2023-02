Adolescente de 17 anos é morto com facada no pescoço no Curuçambá, em Ananindeua

Um adolescente de apenas 17 anos foi morto a facadas, uma delas na região do pescoço, na manhã desta terça-feira (7), no bairro do Curuçambá, em Ananindeua. O crime ocorreu por volta das 10h30, na esquina da rua Itaubai com a avenida Beira Rio. A suspeita do crime já foi identificada e seria uma pessoa próxima da vítima.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ainda esteve no local, na tentativa de socorrer o rapaz, que já estava morto.

As primeiras informações levantadas pela polícia dão conta de que a autora do crime teria sido uma jovem próxima do adolescente. A suspeita fugiu do local e ainda não foi encontrada.

O caso está sendo investigado pela Seccional do Paar, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana. Policiais civis realizam diligências na tentativa de localizar e prender a criminosa.

Uma tia do adolescente relatou à polícia que estava trabalhando na Feira do Curuçambá, quando recebeu a notícia do assassinato de seu sobrinho. No local do ocorrido, a mulher teria recebido informações acerca da suspeita.

Ainda de acordo com a tia do rapaz, a vítima e a suspeita seriam usuárias de drogas. A tia do adolescente não soube informar a motivação para o crime uma vez que, segundo ela, os dois sempre estavam juntos, inclusive, consumindo entorpecentes.

A Polícia Militar foi comunicada do homicídio e isolou a área, até a chegada das polícias Civil (PC) e Científica do Pará (PCP). O corpo do adolescente foi analisado e removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML) de Belém.