Mãe e sete filhos morrem em incêndio em residência na França

Um incêndio "muito violento" em uma residência localizada em Charly-sur-Marne, a cerca de 80 quilômetros ao nordeste de Paris, na França, provocou a morte de uma mulher e seus sete filhos, com idade entre 2 e 14 anos. De acordo com o promotor de Soissons, Julien Morino-Ros, a mulher e as crianças, cinco meninas e dois meninos, morreram sufocadas, já que "os corpos não foram queimados". As informações são da Agência AFP.

O marido da mulher que morreu e pai de três das crianças – as outras quatro eram do primeiro casamento dela - sofreu queimaduras graves e foi hospitalizado, mas não corre risco de vida. Segundo o promotor, ele ainda tentou intervir no incêndio no térreo da residência, e pediu à família que se refugiasse no segundo andar, um sótão.

A tragédia teria sido causada "a priori por uma secadora que pegou fogo no térreo", disse a Promotoria. Os bombeiros foram alertados por vizinhos às 00h52 (20h52 em Brasília), mas eles tiveram dificuldades para atender a ocorrência, uma vez que a casa estava inserida numa rua estreita da cidade, que tem 2.600 habitantes.

O primeiro a intervir foi um vizinho que resgatou o pai da família antes da chegada das equipes de resgate, segundo a Prefeitura e o Ministério Público.