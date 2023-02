Incêndio em vegetação assusta moradores do Conjunto Sideral, em Belém

Um incêndio de médias proporções em uma área de vegetação assustou os moradores do Conjunto Sideral, no bairro do Benguí, em Belém, na manhã deste sábado (4).

Segundo informações do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que atende o bairro, o fogo teria sido ocasionado pela queima de um entulho no local. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) atuam no controle das chamas para evitar que o incêndio atinja as residências próximas ao local do sinistro. Não há registros de vítimas.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes da ocorrência.

Prática de queimar lixo é infração grave

De acordo com o Código de Posturas do Município, é proibido depositar ou queimar lixo, resíduos ou detritos em local inapropriado. A prática é considerada uma infração grave prevista no capítulo II, artigo 30 da legislação.