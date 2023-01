Boate Kiss: entenda a história macabra da 'mulher de vermelho' vista por uma sobrevivente

Com o lançamento da série “Todo Dia a Mesma Noite”, da Netflix, e “Boate Kiss - A Tragédia de Santa Maria”, da Globo Play, que relembram o incêndio que vitimou 242 jovens no Rio Grande do Sul, em 2013, uma teoria macabra sobre o ocorrido voltou a chamar atenção dos internautas: a mulher de vermelho. Entenda a história:

De acordo com sobreviventes da tragédia, uma mulher usando um vestido vermelho teria supostamente aparecido durante o incêndio indicando o local de saída. Mas, ao invés de ajudá-los, ela teria “levado” muitas das vítimas a irem para o banheiro - local onde muitos corpos foram encontrados - ao invés da porta de emergência. As informações são do Yahoo.

A história da mulher de vermelho começou a ganhar força nos últimos dias, quando a fisioterapeuta pediátrica Jéssica Duarte, decidiu compartilhar sua experiência enquanto sobrevivente.

Na época, ela tinha 20 anos e conseguiu escapar do incêndio com vida, mesmo passando 25 dias na UTI por conta das fortes queimaduras; Jéssica teve cerca de 40% do corpo queimado e ainda traz cicatrizes visíveis na pele.

Relato

Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, Jéssica, então, foi perguntada sobre a lenda e deu a sua versão sobre a história. Ela afirmou não ter visto a suposta aparição dentro da boate, mas, sim, no hospital.

Jéssica contou que tomava fortes remédios por conta da dor e, mesmo assim, às vezes ficava agitada, sem conseguir descansar.

"Eu não conseguia descansar porque toda vez que eu fechava o olho eu via uma mulher de vermelho e eu via que ela me chamava pra um lugar muito ruim. Então, eu não gostava de fechar meus olhos porque toda vez que eu fechava eu via essa mulher de vermelho me chamando e era uma energia muito ruim. Eu não queria descansar porque eu não queria ver a mulher de vermelho", relembrou.

A fisioterapia não descarta a possibilidade da visão da mulher de vermelho ser fruto de uma alucinação por conta das fortes dores e efeito dos remédios. Ela ainda disse ter escutado a suposta história circular, mas não lembra de onde surgiu o boato.

"Gente, isso é boato, eu não sei se é real porque eu não a vi lá... Diz que muita gente foi em direção ao banheiro e morreu no banheiro porque existiu uma mulher de vermelho chamando as pessoas para o banheiro dizendo que ali era a saída", afirmou.