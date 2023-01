10 anos após tragédia na boate Kiss, spray é acionado em boate de Santa Maria e causa tumulto

Uma confusão entre clientes de uma boate de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, resultou em um tumulto com mais de 400 pessoas na madrugada desta sexta-feira, 27 de janeiro. O caso ocorreu no dia em que se completaram 10 anos da tragédia na boate Kiss, que também funcionava na mesma cidade.

Segundo informações do Diário de Santa Maria, durante a discussão entre um casal, um spray de pimenta foi borrifado dentro da boate. Por conta disso, um tumulto foi gerado, levando mais de 400 pessoas a procurarem a saída imediatamente. Neste momento as portas do estabelecimento foram abertas e todos conseguiram deixar o local em segurança.

Informações apontam que o spray teria sido borrifado por uma mulher, que teria tirado o objeto do bolso de seu namorado, que é policial militar. O delegado responsável pelo caso, Marcelo Arigony, falou em entrevista sobre a triste coincidência do tumulto ter acontecido na data que marca a tragédia da Boate Kiss:

“Infelizmente e coincidentemente, nos 10 anos da tragédia da boate Kiss, passamos por esse registro policial na madrugada. As 400 pessoas estavam em uma boate, quando, depois de um desentendimento entre um casal, foi lançado spray de pimenta. Isso gerou tumulto e as pessoas correram em direção à saída. O registro está sendo feito para que todas as circunstâncias sejam apuradas”, relatou o oficial ao Diário de Santa Maria.

Um dos sócios do estabelecimento revelou que o local está 100% regularizado, com alvará dos bombeiros e da prefeitura.

O que foi a tragédia na boate Kiss?

A tragédia na boate Kiss ocorreu em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Um incêndio se espalhou rapidamente pelo estabelecimento, matando 242 pessoas e ferindo mais de 130. A maioria das vítimas eram jovens universitários, que estavam celebrando o início de um novo ano acadêmico.

As causas do incêndio ainda são discutidas, mas acredita-se que ele tenha sido causado por um objeto pirotécnico acendido pela banda que se apresentava no local. O fogo se espalhou rapidamente pelo estabelecimento, devido à falta de medidas de segurança adequadas. Além disso, a capacidade da boate era muito maior do que o permitido pelas autoridades, fazendo com que as vítimas não conseguissem fugir rapidamente do local.

A tragédia na boate Kiss é considerada uma das piores do Brasil e foi marcada por uma grande tristeza e luto no país. As autoridades foram criticadas por não terem tomado medidas de segurança adequadas e por não terem fiscalizado o estabelecimento de maneira adequada. A tragédia também levou a uma maior conscientização sobre segurança em estabelecimentos e a mudanças nas leis de segurança no país.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)