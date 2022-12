Mulher que foi espancada por ex diz que achava que ia morrer

A jovem de 25 anos que foi agredida pelo ex-namorado em Belo Horizonte (MG) contou que não acreditava que iria conseguir escapar das mãos do agressor, identificado como Raul Matheus de Oliveira Neto, de 35 anos.

A vítima, Gabriela da Silva Malaquias, ainda carrega as marcas da violência sofrida no último sábado (10). A jovem foi espancada pelo ex-namorado, com quem teve um relacionamento que durou seis meses.

Eles estavam separados há cerca de um mês. "Ele me traiu em um lugar em que estávamos. Fomos embora no mesmo carro de aplicativo e terminei o namoro. Neste dia, ele me jogou no chão e um policial à paisana conseguiu 'me tirar' dele. Depois disso fui embora para São Paulo, onde fiquei por duas semanas. Voltei para o aniversário da minha filha e ele insistia para voltar o relacionamento", contou a vítima.

Raul, segundo Gabriela, chegou a mandar flores para um salão em que ela estava. No último sábado (10), ele a chamou para ir a uma boate na Região da Pampulha. A jovem aceitou ir junto com uma amiga.

"Dentro da boate, meu celular estava na mão da minha amiga e ele queria pegar o aparelho. Bateu no rosto dela e, como teve o início de confusão, pediram para que a gente saísse de lá. O Raul conseguiu pegar o celular e fui atrás pedindo o aparelho. Nesse momento ele começou a me bater e tem as imagens do vídeo", detalhou a vítima.

Após o início das agressões, Gabriela afirma que tem apenas flashes de algumas situações: o ex a levando para um mato e depois do box na casa dele sujo de sangue. Foi no imóvel que a mulher ficou por mais de três horas sendo ameaçada.

"Eu tinha certeza que ia morrer. Ele ameaçava cortar meus cabelos, tirava foto minha mandando para outras pessoas dizendo que eu ia ficar em pedacinhos. Minha amiga procurou a minha mãe, que foi até a casa dele e chamou a Polícia Militar", disse.

A jovem foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte e, posteriormente, encaminhada ao Hospital Risoleta Tolentino Neves.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ao ser preso, Raul afirmou que bateu na ex-namorada após ela o agredir com uma garrafa durante um desentendimento na boate.

Além disso, ele disse à polícia que saiu de casa para "buscar a avó na igreja". Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que o homem segue preso.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)