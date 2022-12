Homem afirma que matou os 4 filhos para se vingar de ex

O pai suspeito de matar os quatro filhos, na cidade de Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre, foi preso em flagrante durante a madrugada desta quarta-feira (14). Em relato informal aos policiais, o homem alegou que cometeu o assassinato das crianças para se vingar da ex-companheira. Com informações do Uol.

David Silva Lemos, de 29 anos, tinha a guarda compartilhada dos filhos com a mãe, de quem estava separado desde agosto deste ano. Ele contou aos agentes que teria dado um chá calmante para as crianças dormirem. As vítimas são três meninas, com idades de 3,6 e 12 anos, que foram asfixiadas e esfaqueadas, e um menino de 8 anos, que foi asfixiado.

O titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Alvorada, Edimar Machado, contou que o suspeito não lidava bem com a separação do casal. Ele teria passado o fim de semana com os filhos e desde segunda-feira não respondia aos contatos da ex-mulher.

Os quatro homicídios ocorreram na casa em que ele morava junto com a avó das crianças, que não estava no local. A mãe das crianças precisou ser sedada pelos profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Embora não tenha feito registros anteriores de agressões e violência doméstica, familiares e amigos relataram ao UOL que o relacionamento era conturbado.

No dia 25 de setembro, a mãe das crianças procurou a Polícia Militar e solicitou medida protetiva ao Judiciário. À época, o homem foi imobilizado por vizinhos. A vítima relatou que foi arrastada pelos cabelos e ameaçada com uma faca. Com lesões no rosto, ela contou à polícia que o agressor era seu ex-companheiro.

Os dois tiveram um relacionamento por 11 anos, estavam separados desde agosto e, desde então, residiam em casas separadas. No entanto, quando o desentendimento ocorreu, eles viviam sob o mesmo teto para que ele pudesse auxiliar no cuidado com as crianças.

