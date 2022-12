Apresentador Voltaire Porto, ex-Cidade Alerta, é encontrado morto dentro de casa

O jornalista Voltaire Porto foi encontrado morto dentro de casa, na noite de terça-feira (13), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A notícia foi dada pelo perfil do Twitter da SBT RS e confirmada pela Rádio Guaíba, local onde o profissional atuava.

Conhecido pelo seu trabalho como apresentador do "Cidade Alerta" do Sul, Voltaire tinha mais de 20 anos de experiência na área jornalística e atualmente desempenhava o papel de apresentador da atração "Bom Dia", da Rádio Guaíba. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga a possibilidade de suicídio.

Em nota, a rádio lamentou a morte do membro e exaltou seu desempenho na comunicação. "A Rádio Guaíba lamenta profundamente a morte do jornalista e apresentador Voltaire Porto, ocorrida nesta terça-feira. Profissional versátil, dono de uma espontaneidade ímpar e detentor do dom da comunicação, o jornalista tinha uma audiência cativa. Os amigos e colegas se solidarizam com a família neste momento de profunda dor", lamentou. O apresentador deixa a mulher e três filhos.

Voltaire Porto, a mulher e os filhos. (Foto: Instagram @ruivamila)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)