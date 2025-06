Adolescente de 14 anos é apreendido após confessar assassinato dos pais e irmão

A Polícia Civil apreendeu um adolescente de 14 anos suspeito de matar os próprios pais e o irmão de 3 anos, em Itaperuna, no Rio de Janeiro. Os corpos das vítimas foram encontrados na manhã desta quarta-feira (25), dentro de uma cisterna nos fundos da casa da família, localizada na rua Joaquim Muniz, no bairro Comendador Venâncio.

De acordo com informações da 143ª Delegacia de Polícia (Itaperuna), o crime teria ocorrido no último sábado (21), após o adolescente ser impedido pelos pais de viajar para o Mato Grosso para encontrar uma suposta namorada. Revoltado com a proibição, o jovem teria se aproveitado do momento em que a família dormia para cometer os assassinatos com a arma do pai.

Ainda segundo as investigações, após os homicídios, o adolescente tentou ocultar os crimes, jogando os corpos na cisterna da residência. Peritos encontraram manchas de sangue e indícios de tentativa de destruição de evidências na casa.

A polícia chegou ao caso na terça-feira (24), quando o adolescente foi com a avó até a delegacia para registrar o desaparecimento da família. A idosa relatou que tentava contato com os parentes desde o fim de semana, mas sem sucesso. Após diligências no local, os agentes encontraram os corpos e, diante das evidências, o adolescente confessou os assassinatos.

Ele foi apreendido em flagrante e será responsabilizado por ato infracional análogo aos crimes de triplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.