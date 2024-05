Adolescente mata pais a marteladas, sai para lanchar e depois ateia fogo na casa

Um adolescente de 16 anos foi apreendido em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, após matar os pais a marteladas e atear fogo no quarto onde os corpos estavam. O crime ocorreu por volta das 22h de quinta-feira (23) e, segundo informações preliminares, teria sido motivado por uma discussão familiar. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

Em depoimento, o jovem relatou que a discussão começou quando ele disse que não iria à escola, pois queria descansar para uma aula de jiu-jitsu, e os pais não concordaram. O adolescente confessou que, após matar os pais com golpes de martelo, saiu para lanchar com um amigo e, ao retornar, incendiou o quarto onde estavam os corpos, no segundo andar da residência.

De acordo com a polícia, foi o próprio adolescente que ligou para a PM e para o Corpo de Bombeiros. As equipes chegaram rapidamente ao local e encontraram os corpos carbonizados.

VEJA MAIS

A Polícia Civil afirmou, em nota, que menor foi conduzido pelos policiais militares à delegacia e apreendido em flagrante pelo crime. Os agentes da Delegacia de Homicídios da Capital vão ouvir testemunhas e realizar diligências para esclarecer a motivação dos assassinatos.

Contexto familiar

O adolescente vivia com a família desde 2014, quando foi adotado. Segundo informações do G1, o irmão biológico mais velho do jovem contou que os pais adotivos do adolescente sempre foram muito amorosos, mas ele apresentava comportamentos agressivos desde a infância. O casal morto não tinha outros filhos além do jovem apreendido.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)