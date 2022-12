Homem suspeito de matar esposa posta selfie ao lado do corpo da vítima

Na última sexta-feira (02), um homem suspeito de ter assassinado a esposa com vários golpes de faca, fez uma self ao lado do corpo da vítima e publicou nas redes sociais. As informações são do portal Tucumã. O caso aconteceu na cidade de Abatiá, no estado do Paraná e de acordo com informações da Polícia Militar, o corpo de Adriana Carvalho Vieira, de 40 anos, foi encontrado do lado da porta de sua casa. Não informações sobre a motivação do crime ou como o homem agiu.

O suspeito identificado como Gilmar Ferreira de Souza, de 44 anos, foi encontrado ao lado de Adriana com cortes nos pulsos e nas mãos, supostamente tentando tirar a vida. Ele foi encaminhado para o hospital onde segue internado.

No sábado (3), a Justiça determinou a prisão preventiva de Gilmar. A decisão foi decretada pelo juiz Djalma Aparecido Gaspar Junior, para, segundo ele, garantir a ordem pública e diminuir o risco de novos crimes serem cometidos pelo suspeito, que poderá ser indiciado por crime de feminicídio.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali).