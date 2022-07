Homem atira contra ex mulher, a filha dela, mata namorado da jovem e depois se mata

Um homem se matou nesta sexta-feira (8), após balear três pessoas na área nobre da Zona Sul do Recife (PE), em Boa Viagem. De acordo com a Polícia Civil, parentes das vítimas relataram que eles estavam em processo de separação e atirou contra a mulher, a filha dela e o namorado da jovem, que morreu no hospital.

O rapaz, identificado como Breno Felipe de Sales Machado, uma das vítimas, foi socorrido dando entrada no Hospital da Restauração, no bairro do Derby, com um tiro no peito às 9h28, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são do G1.

A empresária Lizia Regina de Albuquerque Melo, de 48 anos, estava se separando do autor do crime, identificado como Emerson, 47 anos. Os disparos foram feitos em direção a cabeça da empresária, e também à filha dela, Mayara Melo, de 21 anos, que foi atingida de raspão no pescoço, de acordo com testemunhas.

A perícia do Instituto de Criminalística Ranon Barros informou que o crime ocorreu no corredor do 4º andar do Edifício Morada dos Navegantes. Ao menos, duas marcas de tiros em paredes do hall foram encontradas.

A princípio, não havia sinais de que o homem entrou no apartamento, mas a perícia ainda irá analisar os materiais coletados. A arma já não estava com o homem quando a polícia chegou.

A Secretaria de Saúde do Recife informou que as duas mulheres foram socorridas com vida o Hospital Unimed III. A unidade, por meio da assessoria, informou que, devido à Lei Geral de Proteção de Dados, não pode repassar detalhes sobre pacientes.

O crime

A despachante aduaneira Taciana Borges mora no prédio em que ocorreu o crime e estava no elevador quando ouviu os tiros.

"Estava voltando da caminhada e o porteiro já me avisou que esse homem tinha entrado armado. Daqui de baixo mesmo ouvi dois tiros. Fiquei na dúvida se subia, mas o porteiro olhou na câmera e viu que não tinha ninguém. Quando estava dentro do elevador, passando pelo 4º andar, ouvi o terceiro tiro", afirmou.

Taciana Borges disse, ainda, que cerca de dois dias antes do crime, a enteada do criminoso, Mayara Melo, avisou aos funcionários do prédio para que não autorizassem a entrada do homem, porque ele era muito agressivo.

"Ele conseguiu entrar quando um carro entrou, aí ele entrou junto, porque o porteiro estava barrando. Ali dentro ele já mostrou que estava armado para o zelador e subiu. Foi muito rápido, na hora que ele subiu já começou a discussão, teve o tiro e a gente ligou para o Samu e o Samu ligou para a polícia", declarou a moradora.

O zelador Roberto Dubas dos Santos foi a primeira pessoa com quem o homem teve contato quando conseguiu entrar no prédio. Ele disse que Emerson estava com a arma na cintura, à mostra, e que não teve como impedir que o criminoso subisse.

"Cheguei no serviço às 7h30 e ele estava querendo entrar. Disse 'abre aí para mim, galego'. Falei que não podia, e ele disse que queria pegar as ferramentas dele. Falei 'não, o senhor já pegou suas ferramentas e nós botamos no seu carro. [...] Ele aproveitou quando abriu o portão da garagem para o morador sair e ele entrou já com a arma na cintura igual polícia", declarou o zelador.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política.