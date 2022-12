Homem agride esposa com facão após não gostar do jantar servido por ela

Um homem de 33 anos foi preso acusado de atingir a esposa com golpes de facão porque não gostou do jantar servido por ela. O caso aconteceu em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, na fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Com informações do MidiaMax.

Segundo a denúncia feita à Polícia Nacional, a vítima precisou ser levada para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. Ela contou que o marido chegou em casa embriagado e pediu comida. No entanto, ele não gostou da alimentação e desferiu golpes de facão na cabeça da esposa.

Com o apoio de lideranças indígenas, policiais paraguaios estiveram no local e prenderam o agressor. Ele foi levado para Subcomissão nº 6, no bairro Guavirá e foi autuado por tentativa de homicídio.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)