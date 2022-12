Mulher é espancada pelo namorado por beber cerveja ‘sem permissão’; suspeito é preso

Uma mulher de 20 anos foi espancada e torturada pelo, agora, ex-namorado Thiago Brandão Abreu, de 40 anos, após beber uma cerveja “sem a permissão dele”, em Goiânia, na última sexta-feira (9). Isabella Lacerda ficou durante três horas recebendo mordidas, socos e coronhadas do suspeito de praticar o crime. As informações são do portal Metrópoles.

A Polícia Civil informou que Thiago foi preso em flagrante nesta segunda-feira (12) e encaminhado para uma audiência de custódia. O processo está correndo em segredo de Justiça.

Tudo teria começado quando Isabella assistia ao jogo do Brasil com a família, na sexta-feira (9), e sem querer, ligou para o até então namorado por vídeo chamada. Ao ver que a ex-companheira estava com uma cerveja nas mãos, ele a xingou verbalmente, dizendo que a moça ia “pagar caro” por aquilo, mostrando-se irritado. O casal estava há 11 meses juntos.

A vítima foi obrigada a entrar no carro de Thiago após ele ter ido pessoalmente buscá-la na casa dos familiares. Ao entrar no veículo, ela ficou sob a mira de um revólver enquanto o ex-namorado andava de carro pela região, a agredindo com socos, mordidas e coronhadas. Isabella também teve partes do cabelo arrancadas e ficou com o corpo completo de hematomas.

“Ele me bateu muito, muito mesmo. Chegou uma hora que eu achei que iria desmaiar… Chegou um momento que eu achei que ia morrer mesmo, porque eu tinha certeza que ele ia me matar”, afirmou em entrevista à TV Anhanguera.

Isabella só conseguiu ser salva quando enviou a localização para a mãe, que foi buscá-la. A vítima registrou um boletim de ocorrência contra Thiago e pediu medidas protetivas.