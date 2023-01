Boate Kiss: Duas séries relembram os 10 anos do incêndio; saiba mais

O incêndio da Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi responsável pela morte de 242 pessoas, em 2013. Dez anos depois, duas séries audiovisuais, de diferentes plataformas de Streaming, relembram o caso com linguagens diferentes. Enquanto a Glopoplay, com “Boate Kiss — A tragédia de Santa Maria”, investe no gênero documentário, a Netflix destaca atores e atrizes na ficção “Todo dia a mesma noite”. As séries estreiam nos dias 26 e 25 de janeiro, respectivamente.

Em cinco episódios, a produção da Globoplay traz o jornalista Marcelo Canelas em busca de depoimentos de depoimentos de testemunhas que estavam dentro da boate. Com imagens inéditas, a série refaz os acontecimentos da noite de 27 de janeiro de 2013.

“Todo o dia a mesma noite”, por outro lado, é uma ficção baseada no livro “Todo o dia a mesma noite: A história não contada da Boate Kiss”, de 2018, da jornalista e escritora Daniela Arbex. Com direção de Julia Rezende e roteiro de Gustavo Lipsztein, a narrativa mostra a preparação dos jovens antes da festa e a visão dos pais, abatidos e atormentados pelas perdas. O elenco da produção é formado, dentre outros nomes, por Paulo Gorgulho, Bianca Byington, Debora Lamm, Leonardo Medeiros, Erom Cordeiro e Flavio Bauraqui.

Confira o Trailer de Todo dia a mesma noite