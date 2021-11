Netflix anuncia minissérie sobre incêndio na boate Kiss

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 23, a produção de uma minissérie sobre o incêndio na boate Kiss. A tragédia, ocorrida em uma balada na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, deixou 242 mortos e mais de 600 feridos em 2013.

O anúncio foi feito no evento do streaming Mais Brasil na Tela. Todo Dia a Mesma Noite vai ser baseada no livro homônimo da jornalista Daniela Arbex, que atuará como consultora de roteiro.

As gravações serão iniciadas em 2022 e ainda não há data de estreia na plataforma. O projeto vai ser retratado de forma ficcional e, segundo informações da revista Variety, terá cinco episódios. O projeto é uma parceria da Netflix com a produtora Morena Filmes, terá como diretor Gustavo Lipsztein e será roteirizado por Julia Rezende.