Grupo de familiares de vítimas da Boate Kiss pretende processar Netflix; associação não concorda

Os dez anos da tragédia que matou 242 pessoas na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no dia 27 de janeiro, continua movimentando as redes sociais e o noticiário nacional.

A advogada Juliane Muller Korbm afirmou à CNN que cerca de 40 familiares de vítimas a procuraram para representa-los em um processo contra a Netflix. Para eles, a plataforma “sequer teve a sensibilidade de informá-los que uma série dramática seria produzida”.

Após o lançamento da série Todo Dia A Mesma Noite, da Netflix, no dia 25 de janeiro, e da informação de que familiares das vítimas iriam processar a plataforma de streaming, a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria divulgou nota neste domingo (29) em que afirma se sentir “representada” pela série e pelo livro homônimo em que foi baseada.

O texto é assinado pelo presidente da associação, Gabriel Rovadoschi Barros. “A produção não retrata de forma individual os 242 jovens assassinados, mas sim um recorte das quatro famílias de pais que foram processados. Todos os familiares de vítimas e sobreviventes retratados por personagens da obra estavam cientes e em concordância”, diz o texto.