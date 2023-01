'Todo Dia a Mesma Noite', série sobre incêndio na boate Kiss, ganha trailer

A Netflix divulgou, nesta segunda-feira (9), o primeiro trailer da série “Todo Dia a Mesma Noite”, inspirada na história real do incêndio na Boate Kiss, que aconteceu em 2013 e matou 242 jovens na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A produção brasileira tem estreia marcada para o dia 25 de janeiro e é baseada no livro “Todo Dia a Mesma Noite: A História não Contada da Boate Kiss”, da jornalista e escritora Daniela Arbex.

Com nomes conhecidos como Debora Lamm, Thelmo Fernandes e Paulo Gorgulho, a série chegará ao catálogo do streaming com cinco episódios contando a história das famílias das vítimas, que lutam por justiça até hoje.

Tendo a música “Sentinela”, de Milton Nascimento, como trilha sonora, o trailer apresenta detalhes da investigação policial sobre a causa do incêndio que tornou-se uma das maiores tragédias do Brasil. Confira:

O roteiro de “Todo Dia a Mesma Noite” foi escrito por Gustavo Lipsztein e a série é dirigida por Julia Rezende. A produção também conta com os atores Bianca Byington, Leonardo Medeiros, Raquel Karro, Bel Kowarick, Flavio Bauraqui e Laila Zaid no elenco.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)