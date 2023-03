Incêndio no Guamá: sobe para 10 número de casas atingidas; em 6 houve perda total

O número de casas atingidas pelo incêndio, no Guamá, no sábado (18), subiu para dez, dos quais seis com perda total. O número foi atualizado, na manhã deste domingo (19), pela Defesa Civil Municipal de Belém.

O coordenador operacional da Defesa Civil Municipal de Belém, Claudionor Corrêa, explicou que, no sábado, a Prefeitura de Belém, por meio da Defesa Civil Municipal, foi acionada, pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), para atender uma ocorrência de incêndio no bairro do Guamá.

“No levantamento prévio, que é de praxe, haviam sido identificados cinco imóveis, quatro com perda total e um parcial. Hoje (domingo), a nossa equipe de engenharia, fazendo um levantamento, identificou que, na verdade, são 10 imóveis, sendo seis perda total e quatro parcial”, disse Claudionor Corrêa.

De imediato, a Defesa Civil Municipal acionou todas as secretarias do município e do estado que atuam nesse momento de sinistro. "E todos estão aqui, integralmente, dando apoio às famílias. A partir daí, do relatório da defesa civil, Fundação Papa João XIII (Funpapa), Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Companhia de Habitação (Cohab), vão dar andamento no processo em caráter ememergendial para estar assistindo essas famílias", afirmou.

Ainda segundo ele, a Defesa Civil Municipal de Belém está 24 horas à disposição da população. "Vamos acompanhar o processo todo, dando apoio às famílias", afirmou.

