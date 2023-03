Incêndio no Guamá: pelo menos cinco casas foram atingidas pelas chamas

A Prefeitura de Belém, por meio da Comissão Municipal de Defesa Civil, esteve na travessa São Cristóvão, no bairro do Guamá, acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros na contenção do incêndio iniciado na noite deste sábado (18). O fogo começou por volta de 20 horas.

Levantamento parcial indica, até o momento, que cinco casas foram atingidas pelas chamas. Ao todo, 19 pessoas - entre elas uma criança e um adolescente - foram impactadas pelo sinistro. Ninguém foi atingido pelo fogo. Uma pessoa, porém, teria se machucado na altura do abdômen ao sair de casa e foi levado a uma unidade médica para receber atendimento.

A vistoria técnica nos imóveis será realizada pelo corpo de engenharia da Defesa Civil Municipal, assim que a área for liberada pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não se sabe a causa do incêndio.