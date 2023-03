Incêndio no Guamá: Governo do Estado presta assistência às famílias

Equipes da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), por meio da Usina da Paz Guamá, estiveram, neste domingo (19), no bairro do bairro do Guamá, onde residências foram atingidas por um incêndio de grandes proporções, na noite de sábado (18), na travessa São Cristóvão, próximo à passagem Albir Miranda, em Belém.

Segundo o secretário de articulação da cidadania, Igor Normando, a UsiPaz Guamá servirá de abrigo e prestará auxílio a esses moradores que ficaram desabrigados.

"Infelizmente ocorreu esse incêndio no bairro do Guamá. E, assim que fiquei sabendo, enviei servidores da Secretaria de Cidadania para que pudessem prestar todo tipo de assistência às famílias. Hoje (19) de manhã a Usina da Paz já vai estar à disposição dessas famílias, vamos realizar também todo tipo de auxílio, seja na emissão de documento, cesta básica e até mesmo se inscrevendo no programa Sua Casa, da Cohab, para que esse sofrimento possa ser diminuído", informou.

A Secretaria de Cidadania também está articulando o reforço na assistência, junto a outros órgãos do Estado e parceiros. Ainda esta semana, essas famílias serão inscritas no "Banco de Alimentos", projeto das Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa), em parceria com a Seac.