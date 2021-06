Homem que teve casa destruída em incêndio no Guamá guardava R$3 mil debaixo de colchão

O incêndio que atingiu três casas, na manhã desta quinta-feira (27), no bairro do Guamá, em Belém, deixou um rastro de destruição para as famílias afetadas. O caso ocorreu na passagem Santa Lúcia, entre as passagens Albi Miranda e Três de Maio. Proprietário do imóvel de madeira que foi totalmente consumido pelo fogo, Caetano Freitas, de 43 anos, não escondia a tristeza de ver a residência em cinzas.

O homem, que morava no local há três anos, viu todos os bens - entre roupas, objetos pessoais, eletrodomésticos e utensílios comprados ao longo de uma vida inteira - desaparecerem em apenas algumas horas. Além disso, ele também perdeu R$ 3 mil que estavam guardados sob o colchão. O dinheiro seria usado para construção da casa em alvenaria.

Um dia antes do incidente que o fez perder tudo, o morador havia sido sinalizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros para deixar o imóvel. "Eles tinham vindo aqui pra fazer uma fiscalização e dito que eu tinha que deixar a casa. Mas eu não tinha pra onde ir, então não saí ontem mesmo. Hoje eu saí cedo, levei algumas roupas e meus documentos pra casa da minha irmã e depois iria pra uma entrevista de emprego. Já tinha avisado pra ela que iria levar minhas outras coisas pra lá", conta.

Caetano havia saído pouco antes das chamas começarem, por volta das 8 horas. Foi então que uma ligação de um vizinho o deixou atordoado. Ao chegar no local, o proprietário viu a residência totalmente incendiada. O homem morava sozinho na casa.

Ex-esposa de Caetano, Cristina da Conceição Pereira, de 42 anos, conta que havia deixado o local há três meses, quando o casal se separou, mas lembra que a casa, desde o último 6 de março, passava por problemas de energia elétrica. O local não possuía fiação ilegal e tinha uma ligação registrada na Equatorial Energia. A suspeita do casal é que a fiação elétrica tenha iniciado as chamas, entretanto, apenas o resultado da perícia indicará a causa exata do início do fogo. O laudo sai em 30 dias.

"Infelizmente não estamos isentos da fatalidade. Temos que nos reerguer e lutar pra conquistar tudo de novo. A gente conseguiu uma vez, e vamos conseguir a segunda e a terceira. O importante é não arredar o pé e seguir em frente", declara a manicure e vendedora, em apoio ao ex-marido.

As chamas atingiram mais dois imóveis. O primeiro, teve a parte da frente e o telhado atingido e o segundo foi afetado no telhado. Nas duas casas, haviam crianças e adultos no momento em que as chamas tiveram início. Apenas um homem teve parte do cotovelo queimado.

"Identificamos que o incêndio iniciou em uma residência, que teve perda total, e atingiu ainda mais duas residências, que tiveram perda parcial. Estamos fazendo um levantamento preliminar estrutural de cada residência. É claro que a que teve perda total não tem condições nenhuma de moradia", detalha Claudionor Corrêa, coordenador operacional da Defesa Civil, órgão que foi acionado por volta das 10h30 para atender a ocorrência.

Um relatório será realizado pela Polícia Civil e encaminhado para as famílias, que serão direcionadas em razão de cada necessidade.