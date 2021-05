Incêndio atinge casas de madeira no bairro do Guamá, em Belém

Um incêndio atingiu três casas no bairro do Guamá, em Belém, na manhã desta quinta-feira (27). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, o acionamento ocorreu por volta das 8h30. O caso ocorreu na passagem Santa Lúcia, entre as passagens Albi Miranda e Três de Maio.

No local, foram atingidas três casas de madeira, das quais uma ficou totalmente destruída e outras duas foram prejudicadas parcialmente. As guarnições se encontram no local realizando o resfriamento e rescaldo, eliminando o risco de propagação das chamas para outras residências. Não houve registro de vítimas.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionada e o laudo que deve apontar as causas do sinistro sai em 30 dias.