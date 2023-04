Ex-padre é preso acusado de estupro, maus-tratos e agressão

Um ex-padre foi preso depois de descumprir medida protetiva contra a ex-mulher. Ele também foi denunciado pelo Ministério Público por estupro, maus-tratos e agressão contra os dois ex-enteados, menores de idade.

A ex-mulher do ex-padre teria relatado na delegacia que sofreu violência doméstica e sexual, e que os dois teriam uma relação conturbada. Ela também afirmou que foi estuprada durante uma gestação de risco. Segundo a investigação, o homem teria descumprido a medida protetiva contra a ex-mulher várias vezes.

A ex-companheira do agressor, que já atuou em paróquias de Niterói, Iguaba Grande e Rio Bonito, no Rio de Janeiro, só teria descoberto a violência contra os filhos, de um relacionamento anterior, depois de terminar o relacionamento com o ex-pároco. Além dos dois meninos, ela tem uma bebê, fruto do relacionamento com o homem preso.

O caso das agressões física e psicológica contra os menores, dois meninos de 8 e 14 anos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). O ex-padre responde por tortura, incitação ao suicídio e estupro de vulnerável.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido por agentes da 72ª DP (Mutuá). Há duas investigações em andamento contra o homem: uma na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo, relativa à ex-companheira, e outra na 72ª DP, relativa aos ex-enteados.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).