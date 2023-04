​Jovem de 23 anos é morto a tiros pelo sogro após espancar a companheira

​Francisco Paulo Marques do Nascimento, de 23 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira (7), na cidade de Itaituba, sudoeste do Pará. O suspeito do crime é o próprio sogro da vítima, identificado como José Filho Ferreira de Almeida, 51 anos, que conseguiu fugir deixando a arma usada no homicídio para trás. Ele teria flagrado a filha sendo espancada e isso teria motivado o crime.

De acordo com informações do Blog do Júnior Ribeiro, a companheira de Francisco, que não teve identidade divulgada, teria contado à polícia que a vítima estava lhe agredindo com golpes de capacete. José foi informado da situação e compareceu ao local indicado para defender a filha.

Nesse momento, o genro também teria tentado agredir o próprio sogro, que sacou uma pistola e efetuou disparos contra o jovem. Francisco não resistiu e morreu no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para a ocorrência, mas somente constatou o óbito. A Polícia Científica foi acionada e removeu o corpo para exame de necropsia.​​

Agentes da Polícia Militar acompanharam o trabalho dos peritos e também realizaram buscas pelo suspeito, mas não tiveram sucesso. O caso foi registrado na Seccional de Itaituba e será investigado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para as polícias Civil e Militar, mas ainda não teve retorno.