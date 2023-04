Adolescente e mulher são baleados durante ataque em São Domingos do Araguaia

Um adolescente foi morto a tiros no final da noite desta quinta-feira (6) na região da Vila Braga, em São Domingos do Araguaia, sudeste do Pará. A companheira da vítima, que também é menor de idade, foi baleada na perna. Os suspeitos de cometerem o crime não foram localizados. A polícia foi comunicada que, na quarta-feira (6), o rapaz teria se envolvido em uma confusão, onde supostamente foi agredido e ameaçado por outro indivíduo. As dinâmicas e motivações do crime devem ser investigadas pela polícia, além de identificar o possível autor da ameaça para saber se tem relação com o assassinato.

De acordo com as informações do Correio de Carajás, a Polícia Militar chegou ao local, por volta das 22h, antes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e tratou de levar a jovem ao hospital, mas não divulgou detalhes do caso.

Uma ambulância chegou ao local do homicídio e a equipe médica confirmou a morte do garoto. Ele teria sido apreendido por atos infracionais e, segundo a polícia, as autoridades estariam procurando-o por furto e homicídio.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o crime e aguarda retorno.