Adolescente é condenado à prisão perpétua após matar menina com 114 facadas

Um adolescente de 16 anos foi condenado à prisão perpétua nesta sexta-feira (24) por ter esfaqueado uma garota de 13 anos com mais de 100 golpes de faca em um crime ocorrido em 2021 na Flórida, nos Estados Unidos. Aiden Fucci confessou o crime em fevereiro deste ano durante uma audiência destinada a iniciar a seleção do júri para seu julgamento.

A vítima era uma colega de classe de Fucci. O juiz R. Lee Smith, responsável pela sentença, considerou vários fatores ao tomar sua decisão, incluindo a pouca idade do acusado, o “nível elevado” de premeditação e o fato de ele ter sido o único participante do crime, não tendo sido pressionado por ninguém para cometer o “crime devastador”. Smith observou que Fucci era considerado de “maturidade mediana” por seus pares e que entendia as consequências de suas ações.

“A perda que vocês claramente sofreram é inimaginável”, disse o juiz à família e amigos da garota assassinada.

Entenda o caso

O corpo da menina foi encontrado em 9 de maio de 2021, depois que sua família relatou seu desaparecimento no início do dia. Ela foi esfaqueada 114 vezes e sofreu 49 ferimentos na cabeça, nas mãos e nos braços, de acordo com o procurador do estado. O DNA de Fucci foi encontrado no corpo da garota. A defesa terá 30 dias para apelar contra a sentença.