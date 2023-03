​Irmãos são julgados por tentar matar vendedor de mingau com 18 facadas em Belém

Estão sendo julgados nesta quinta-feira (23), em Belém, os irmãos Laureano e Laércio Rodrigues, acusados de tentativa de homicídio contra Jhon William de Campos Dias, 38 anos, que trabalhava com venda de mingau na capital paraense. O crime ocorreu em dezembro de 2014, no bairro da Marambaia. A vítima foi alvejada com 18 facadas.

Em depoimento, o irmão da vítima detalhou que ambos trabalhavam para os réus e, posteriormente, resolveram abrir o próprio negócio, o que não teria agradado aos acusados.

As acusações foram sustentadas pelo promotor de justiça Gerson Daniel da Silveira, com base nas declarações prestadas pela vítima.

Laureano ficou em silêncio. O irmão dele negou participação na tentativa de homicídio.

Conforme laudo produzido pela Polícia Científica do Pará (PCP) a vítima ficou eviscerada pelas facadas e foi socorrida por um tio, que ouviu os gritos de socorro. Enquanto isso, os agressores fugiram em um caminhão de frango que passava pelo local.

A vítima foi levada até o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde ficou duas semanas em coma, respirando com a ajuda de aparelhos.