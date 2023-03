​Acusado de tentar matar a ex-companheira a facadas é absolvido em Belém

Lauro Ferreira da Costa Júnior, acusado de tentar matar a ex-companheira Sara da Silva Madeira, foi absolvido do crime de tentativa de homicídio qualificado, na manhã desta quarta-feira (1º), durante julgamento realizado em Belém. O crime ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2014, dentro da residência da vítima. Sara foi atingida com facadas pelas costas, desferidas por Lauro, que não aceitava o fim do relacionamento. A sessão foi presidida pelo juiz Edmar Pereira, do 1º Tribunal do Júri de Belém.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), a promotoria considerou a ausência da vítima, além do laudo do exame de corpo de delito, que atestou lesão corporal leve, e requereu a absolvição do acusado.

O defensor público ratificou o entendimento e defendeu a absolvição do acusado. Por maioria dos votos, os jurados absolveram o réu.

