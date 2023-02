Mulher com medida protetiva é morta a facadas pelo ex-marido

Uma mulher foi assassinada com dez facadas no último domingo (26). O suspeito do crime é o ex-marido, com quem ela teve um relacionamento de dez anos e já tinha uma medida protetiva contra ele, que não era respeitada.

O crime aconteceu em Catalão, no sudeste goiano, durante a madrugada. De acordo com a Polícia Militar de Goiás, horas antes a corporação recebeu denúncias de que o homem estava andando nas proximidades da casa da ex-mulher.

O homem pulou o muro da casa, arrombou a porta e desferiu 10 facadas contra Olívia de Oliveira da Silva. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados, mas ao chegarem ao local, a vítima já estava morta.

A mãe da mulher assassinada informou à Polícia Civil de Goiás (PCGO) que viu o principal suspeito do crime, o ex-marido de Olívia, saindo da casa com uma faca na mão. De acordo com a Polícia, ela disse ainda que tentou segurar a perna do homem, mas não conseguiu. Leandro Gomes da Silva, de 31 anos, está foragido.

Ainda de acordo com a corporação, o assassinato aconteceu com a presença do filho da vítima, de oito anos, na residência. A PCGO informou ainda que testemunhas já começaram a ser ouvidas e que uma perícia foi feita no local do crime.

