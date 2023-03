Adolescente é encontrado morto dentro da Fasepa de Santarém

Uma discussão entre quatro internos da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) terminou com a morte de um adolescente na madrugada desta segunda-feira (6), em Santarém, oeste do Pará. O jovem morto era natural de Altamira, sudoeste do Estado. Ele foi encontrado com um lençol enrolado no pescoço.

Por nota, a Fasepa informou que “lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares do socioeducando que morreu na madrugada desta segunda-feira (06), no Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas (CSEBA), em Santarém”. “A Polícia Civil investiga o caso. A Fasepa apura as circunstâncias do ocorrido e presta assistência à família do adolescente”, informou.

O delegado Eduardo Simão, da Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA), acredita que os outros adolescentes que dividiam a mesma cela tinham a intenção de simular um suicídio. Segundo ele, os vigias que estavam trabalhando no local, quando tudo ocorreu, ainda tentaram salvar a vítima.

“Os monitores que estavam de plantão ouviram um barulho, rápido foram até a cela. Tentaram ainda salvar a vida do menor fazendo massagem cardíaca, mas não obtiveram êxito. Tiraram ele de um lençol, onde ele estava amarrado, simulando talvez um suicídio”, disse o delegado ao portal de notícias O Impacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado junto com a Polícia Militar. De acordo com a PM, agentes do 3º Batalhão foram acionados pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) sobre o caso. Os militares se dirigiram até a Fasepa e encontraram o jovem morto. Ainda segundo a PM, três adolescentes foram conduzidos para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.