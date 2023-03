No Dia Internacional das Mulheres, adolescente é executada a tiros em Belém

Uma adolescente de 14 anos foi assassinada com três tiros, na madrugada desta quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, no bairro do Tapanã. Foram dois tiros na cabeça e um no braço. Segundo a Polícia Científica do Pará, houve uma execução.

A guarnição do 24 BPM foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) por volta das 6 horas. Uma familiar relatou aos policiais militares que, há algum tempo, essa jovem já havia sido vítima de uma tentativa de homicídio. Segundo os PMs, ela era usuária de drogas e praticava pequenos furtos.

VEJA MAIS

O perito criminal Benedito Leão disse que dois homens entraram no imóvel e deram três tiros na adolescente. Um no braço direito e dois na cabeça. "Compatível com execução", afirmou Leão. Outras três familiares estavam na casa.

A arma provavelmente foi um revólver calibre 38. No quarto, só havia ela, que estava dormindo. Policiais civis da Divisão de Homicídios também estiveram na cena do crime. O corpo foi removido para o IML por volta de 8h30. Não há informações sobre os autores do homicídio.