Homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio em São Domingos do Capim

Um homem, identificado como Manoel Teles Andrade de Souza, foi preso na tarde de segunda-feira, 6, por tentativa de feminicídio contra a mãe de seu filho, que não teve a identidade divulgada. O caso aconteceu em São Domingos do Capim, no nordeste do Pará.

De acordo com informações da página Correio do Norte, a vítima já vinha sendo agredida há três dias e sofreu tentativa de afogamento por parte do suspeito.

VEJA MAIS

A Polícia Civil do Pará (PC) solicitou apoio de um barco, devido o difícil acesso à comunidade onde possivelmente Manoel Souza estaria escondido. A equipe conseguiu, pelo período da tarde, disfarçados, capturar o suspeito, contando com o apoio da Polícia Militar do Pará (PM).

Em nota, a PC complementa: "o caso foi registrado na Delegacia de São Domingos do Capim, na segunda-feira (6). As diligências iniciaram na madrugada em conjunto com a Polícia Militar. As equipes se deslocaram de lancha por cerca de uma hora até a comunidade e prenderam o suspeito em flagrante. Medidas protetivas foram solicitadas para a vítima".