Suspeito de tráfico de drogas, ‘Kinho’ morre em confronto com a Polícia Civil, em Breves, no Marajó

Um homem suspeito de ser traficante de drogas morreu em confronto com a Polícia Civil, na segunda-feira (6), em Breves, no Arquipélago do Marajó. Eriks Pinheiro de Azevedo, conhecido como "Kinho", também era suspeito de integrar o Comando Vermelho.

No mesmo dia, à noite, Veraldo Gomes dos Santos, conhecido como "Dequinho", foi assassinado com um tiro na cabeça. A polícia trabalha com a hipótese de represália por parte daquela facção criminosa.

O delegado titular da Superintendência de Polícia Civil do Marajó Ocidental, Paulo Junqueira, explicou que os agentes investigavam “Kinho” por tráfico de drogas e tinham a informação de que ele estaria praticando extorsões na cidade, a mando daquela facção criminosa. As informações são do portal Notícia Marajó.

Por volta das 18 horas, a equipe da Polícia Civil que foi até o endereço de "Kinho", na rua Curralinho, informou ter sido recebida com tiros. Os agentes revidaram. O acusado foi levado para o hospital, mas não resistiu. Ainda segundo o delegado Junqueira, Kinho já respondia judicialmente por diversos crimes, entre eles roubos majorados e tráfico de drogas.

LEIA TAMBÉM:

"Dequinho" foi morto na borracharia da qual era proprietário

Os agentes apreenderam a arma usada por ele e drogas que seriam comercializadas. Mais tarde, por volta das 23h30, um homem identificado como “Dequinho” foi assassinado na borracharia da qual era proprietário. Segundo a Polícia Militar, ele foi baleado na cabeça.

Ele foi levado inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e, depois, transferido para o Hospital Regional do Marajó, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. "Dequinho" é pai de um policial militar e, segundo a PM, sofria ameaças constantes por prestar serviço para a Polícia Militar e ter amizade com policiais.

A borracharia fica próxima ao local onde “Kinho” morreu em confronto com a polícia e isso atrapalharia o tráfico de drogas. Dois homens são apontados como autores do crime. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de retaliação da facção criminosa. A Redação Integrada acionou as Polícias Civil e Militar e aguarda retorno.