Homem é assassinado a tiros durante a madrugada em Breves

Um jovem, identificado como Jean dos Santos Balieiro, morreu na madrugada desta sexta-feira (3), após ser baleado na cabeça. O atentado ocorreu no bairro Jardim Tropical, em Breves, na Ilha do Marajó. O motivo do crime não foi revelado e ninguém foi preso até o momento. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Com informações do site Notícias Marajó.

O 9° Batalhão da Polícia Militar do Marajó Ocidental foi acionado para a atender a ocorrência, mas, ao chegarem no local do crime, os PMs foram informados que Jean havia sido levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Segundo a equipe médica, a vítima já estava sem vida quando deu entrada na unidade. O corpo de Jean foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de necropsia.

A PM segue com as buscas para capturar os autores do homicídio. Familiares e amigos lamentaram a execução nas redes sociais. “Que Deus te receba de braços abertos, mano”, escreveu um dos conhecidos da vítima.