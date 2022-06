Homem agride aluna e causa confusão na escola Stella Martins, em Soure

Na quarta-feira (1º), um homem foi preso após supostamente agredir uma aluna no Instituto Stella Maris, escola de ensino fundamental e médio localizada em Soure, no Marajó. O homem seria pai de uma das estudantes da escola, a qual teria se envolvido em uma briga com outra aluna. De acordo com o portal Notícias do Marajó, o homem chegou a ser preso, fugiu e foi recapturado.

Relatos do caso dizem que o homem teria ido até a escola tirar satisfações com a estudante que havia brigado com sua filha, mas, ao chegar no local, acabou agredindo uma terceira aluna que não tinha relação com o caso: “Tudo porque ela mandou ele respeitar o ambiente escolar, pois ele estava muito alterado e gritando palavrões”.

Os relatos dão conta, ainda, de que o homem também se envolveu em uma briga com troca de socos com um aluno do Ensino Médio, que havia tentado intervir na situação. Os dois teriam sido separados por agentes da Polícia Civil.

De acordo com o gestor do 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão, em entrevista para o Notícias do Marajó, o suspeito foi contido e estava sendo levado para a delegacia, mas conseguiu fugir da viatura, sendo, logo em seguida, recapturado por policiais militares dentro da unidade escolar. O coronel Josimar Leão informou também que o homem já teria passagem pela polícia por agressão física.

A Polícia Civil foi contactada para esclarecer maiores detalhes sobre o caso. A matéria segue em atualização.