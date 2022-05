Homem é morto a tiros após se envolver em briga no bairro da Saudade, em Castanhal

Uma briga terminou com uma pessoa morta na madrugada do último domingo (22), no bairro da Saudade, em Castanhal, nordeste do Pará. De acordo com informações da Polícia Militar, Leonilson Nunes das Mercês, de 40 anos, foi assassinado com dois tiros depois de se envolver em uma discussão com o suspeito, que fugiu do local e ainda não foi identificado. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso. Com informações do portal Debate Carajás.

A vítima foi morta por volta das 2h40, na rua Pedro José da Costa. A 3ª Companhia Independente de Missões Especiais (3ª Cime) da PM disse que foi informada sobre o caso e enviou uma equipe até o local, onde o homem foi encontrado baleado. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e fez os primeiros procedimentos para tentar salvar a vida de Leonilson.

Ele foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Castanhal, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas relataram aos policiais que a vítima teria se envolvido em uma briga momentos antes de ser baleado. O autor dos disparos seria um dos homens que estavam no meio da confusão.

Ainda de acordo com os relatos de testemunhas, o suspeito seria um homem moreno, de estatura mediana e estava usando um moletom cinza. Ele fugiu do local em uma motocicleta Honda Brosa vermelha, pilotada por um comparsa ainda não identificado. Qualquer informação que possa ajudar a localizar os autores do crime pode ser repassada às autoridades por meio do Disque-Denúncia (181).