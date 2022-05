Em Castanhal, criminoso armado rende jovem e leva motocicleta; vídeo

Um vídeo de circuito de segurança de um estabelecimento registrou o momento em que um criminoso armado levou a motocicleta de uma mulher no final da noite desta sexta-feira, 20, no município de Castanhal, no nordeste do Pará.

Era por volta de 21h. A vítima aguardava a chuva passar debaixo de uma guarita, na avenida Pedro Porpino, bairro do Lanetama. Ao lado dela estavam dois homens, que também se abrigavam da forte chuva que caia na localidade.

O criminoso chegou ao local correndo, já apontando a arma para a jovem e pedindo a motocicleta. A ação durou cerca de 30 segundos. A jovem, assustada, desceu do veículo e, sem reação, entregou a moto para o criminoso. Ele ainda pediu o capacete e apontou a arma novamente para a jovem e para os dois homens que estavam próximos a ela. Os três levantaram as mãos, sinalizando que não pretendiam reagir. Em seguida, o assaltante fugiu.

A Polícia Militar encontrou o veículo abandonado na manhã deste sábado, no bairro Imperador. O criminoso ainda não foi achado.