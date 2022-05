Mulher viraliza ao entrar em farmácia durante assalto e entregar receita médica a ladrão; vídeo

As imagens de um assalto em uma farmácia de bairro, em Salvador (BA), estão viralizando, nas redes sociais, nesta sexta-feira (13). O que chama a atenção dos internautas é a forma inusitada que uma cliente interage com o “suposto” ladrão, ao lhe entregar uma receita médica.

No vídeo, registrado por uma câmera de segurança, o ladrão aparece entrando no estabelecimento e rendendo as duas funcionárias. Em seguida, a cliente chega e sem perceber o roubo em andamento, entrega a receita médica ao suspeito, que estava atrás do balcão. A mulher ainda chega a esperar o remédio, mas é direcionada pelo homem ao mesmo espaço onde ficaram as funcionárias rendidas.

Veja o vídeo do assalto e a reação inusitada da cliente:

O ladrão aparece pegando o dinheiro do caixa e colocando uma certa quantia dentro de uma sacola. Após finalizar o roubo, o suspeito saiu tranquilamente do estabelecimento. De acordo com o jornal Correio, o homem levou R$ 180, os celulares das funcionárias e remédios.

(Estagiário Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)