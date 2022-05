Dois suspeitos de integrar facção criminosa morrem em troca de tiros com a PM

No final da manhã desta quinta-feira (19), em Castanhal, no bairro do Fonte Boa, dois homens foram mortos durante uma troca de tiros com o Comando Tático da Polícia Militar. Eles foram identificados como "Tiaguinho" e "Rafael Tigrão" e seriam integrantes do Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL). Ambos possuíam uma extensa ficha policial.

De acordo com informações da Guarda Municipal de Castanhal, os homens estariam se preparando para executar um agente de segurança quando foram surpreendidos pela polícia.

O tiroteio causou pânico no bairro, que é um dos mais populosos do município. Tiaguinho foi morto no conjunto residencial Tangarás e Rafael, na rua 11, onde ficam localizados estabelecimentos comerciais, posto de saúde e uma escola de ensino fundamental.

Ainda de acordo com a polícia, o agente de segurança fazia um bico como vigilante em um estabelecimento comercial no bairro. A Polícia Civil acredita que Rafael Tigrão possua envolvimento na morte de um policial ocorrida no mês de abril.