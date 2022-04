Fiscalização em festa atribuída à facção criminosa termina com um morto pela polícia

Uma festa realizada na noite da última sexta-feira (29) no bairro Populares II, em Parauapebas, terminou com a morte de Mikael de Jesus da Silva. Ele foi atingido durante uma ação conjunta de fiscalização das polícias Civil e Militar ao evento, denunciado de forma anônima às autoridades por, supostamente, estar sendo organizado pela facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são do portal Correio de Carajás.

Mikael teria sacado um revólver calibre 32 contra os agentes enquanto faziam as abordagens, mas acabou atingido primeiro. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para prestar socorro à vítima, mas devido à demora na chegada da equipe os próprios policiais decidiram levá-lo na viatura ao Hospital Municipal de Parauapebas. Mas não resistiu e faleceu.

O diretor da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas, Erivaldo Campelo, solicitou apoio da Polícia Militar para fazer a inspeção no local, onde estavam reunidas dezenas de pessoas. Ainda de acordo com informações dos agentes, papelotes de substância análoga à cocaína foram encontrados com Mikael.