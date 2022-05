PC do Pará prende em Santa Catarina suspeitos de integrar facção criminosa

A Polícia Civil do Pará, em conjunto com a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina (SC), promoveu a operação “Outlaws”, nesta quarta-feira (4), para cumprir cinco mandados de prisão contra integrantes de uma suposta facção criminosa que atua em âmbito nacional. Segundo a PC do Pará, eles são responsáveis por crimes de latrocínio e tentativa de feminicídio ocorridos na Região Metropolitana de Belém. As informações são da Agência Pará.



O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, informou que as investigações apontaram três dos acusados como integrantes de uma facção criminosa e, mesmo à distância, eles comandavam ações criminosas em outros Estados.

Walter Resende afirmou que a ação em Santa Catarina foi articulada, por meio de investigações e da inteligência da PC do Pará. Além dos três suspeitos de integrar a facção criminosa, também foram alvos da operação um homem acusado pelo crime de latrocínio (roubo seguido por morte) ocorrido no início do ano de 2022, e um outro homem acusado pelos crimes de tentativa de feminicídio e ameaça, ocorridos em agosto de 2021. Esses aconteceram no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

A ação contou com o efetivo de 10 policiais civis do Pará, que se deslocaram para Santa Catarina. Participaram policiais do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), da Delegacia de Atendimento à Mulher de Ananindeua (Deam), das Delegacias dos municípios de Bragança e Castanhal, da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DIPC), Divisão de Investigação Criminal (DIC) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).