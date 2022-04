Suspeito de roubos tem pernas e braço quebrados como 'punição disciplinar'

O homem identificado como Edivaldo Saraiva da Silva, 34 anos, foi vítima de agressão na tarde desta segunda-feira (18) em Santarém. Ele teve as pernas e braços quebrados e foi encontrado por populares em um terreno baldio na área conhecida como Ocupação Bela Vista do Juá. Informações colhidas junto a moradores do local dão conta de que Edivaldo teria sido alvo de punição exemplar por parte de membros de uma facção criminosa. As informações são do portal O Impacto.

A vítima, que atende pela alcunha de "Macaxeira", foi severamente espancado por indivíduos ainda não identificados pela polícia, e abandonado em um terreno na quadra 27. Populares o apontaram como autor de vários furtos na localidade e acreditam que essa tenha sido a causa das agressões, aplicadas como uma forma de ‘disciplina’ ordenada por criminosos que dominam a área.

Edivaldo foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido ao Pronto Socorro Municipal (PSM) de Santarém. A Polícia Militar fez diligências nas proximidades na tentativa de localizar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso.