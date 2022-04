Buraco em rua é 'transformado' em jacuzzi por vereador de Santarém; vídeo

Os buracos nas ruas do município de Santarém já viraram cenário de vídeos cômicos e críticos nas redes sociais. Na manhã deste sábado (16) o vereador Biga Kalahari resolveu tomar banho em uma cratera no asfalto do bairro Nova Vitória. Com todo perfil irreverente e debochado, o vereador que também é influenciador digital fez questão de “parabenizar” o prefeito da cidade e o secretário de infraestrutura. O vídeo já viralizou.

A cena lembra um dia de praia. Nas imagens ele aparece como se estivesse tomando sol, deitado no asfalto com uma cerveja na mão, cadeira de praia e um isopor.

Em seguida, Biga mergulha na cratera e agradece o prefeito de Santarém e o secretário de infraestrutura. “Égua Nélio! Obrigada por disponibilizar uma jacuzzi aqui no bairro Nova Vitória. Parabéns!! Adorei o serviço seu e do secretário de infraestrutura, Daniel Simões”, finalizou aplaudindo.

Posicionamento do vereador

Para a redação integrada de O Liberal, o vereador disse que tomou essa atitude para chamar atenção dos órgãos competentes para a problemática dos buracos nas ruas do município.

"Há um tempo tenho utilizado o humor para chamar a atenção do governo municipal. Acredito que essa é uma forma diferente de destacar os problemas de infraestrutura de Santarém. Apesar do apelo, muito pouco é feito pela população Santarena. Costumo dizer que precisamos sorrir para não chorar diante de tanto descaso”, disse.

Ele completou dizendo que “as obras são realizadas sem nenhum planejamento por parte da prefeitura, essa por exemplo do vídeo, não tem nem quatro meses. Tudo isso porque não existe um trabalho em conjunto com a Cosanpa, que precisa quebrar o asfalto depois de pronto para consertar encanações. É lamentável e os moradores são os únicos que padecem com a situação”.

A redação integrada de O Liberal solicitou uma nota da secretaria de infraestrutura do município e aguarda retorno.