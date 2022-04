Primeiro vereador cego é empossado na Câmara Municipal de Santarém

O advogado Andreo Rasera, de 48 anos, é o primeiro cego a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Santarém. A posse do parlamentar foi realizada na manhã desta quarta-feira (13). Andreo é o primeiro suplente do MDB e agora ocupa a vaga de Alexandre Maduro que se licenciou das atividades de vereador para assumir o cargo de Secretário Regional de Governo do oeste do Pará.

Andreo recebeu 2.143 votos nas eleições de 2020. Agora, ele inicia a jornada com um mandato legislativo. No discurso de posse, uma das promessas do mais novo vereador foi lutar pela inclusão social e direitos.

“Eu que sempre busquei trabalhar para a coletividade. Agora com mandato, isso nos dá mais determinação para ofertar essa resposta à sociedade. As famílias poderão ver que existe um vereador com deficiência e que irá lutar pelas garantias constitucionais, por mais acesso e mais inclusão, e por políticas públicas que possam dar uma qualidade de vida para toda a população”, disse.

O vereador Andreo descreveu a posse como “A concretização de um objetivo que uns acreditaram e muitos duvidaram”.