Vereador paraense que ganhou ação contra o Facebook foi revelado por Paulo Gustavo

Márcio Adamos Lima Silva, de 32 anos, conhecido como Biga Kalahare, iniciou sua trajetória nas redes sociais, com um vídeo humorado, no qual mostrava problemas de infraestrutura no seu bairro.

Um dia, Biga falou nos storys, de sua rede social, que tinha sonhado com o ator Paulo Gustavo. No sonho eles conversaram por meia hora. O vídeo chegou até o ator que respostou e disse: “Falar comigo meia hora é só em sonho, porque na vida real é só oi, oi, beijinhos e tchau”.

Após repercussão da postagem, Biga saiu em defesa do ator e disse que as pessoas tiraram conclusões precipitadas da fala do Paulo Gustavo, pois essa era uma forma dos gays se comunicarem.

A partir daí, Biga criou a # de 'frexco para frexco'. Paulo Gustavo, que tinha um show agendado em Manaus, convidou o jovem para participar. No palco, o ator falou sobre a história que ocorreu nas redes sociais vestido de dona Hermínia.

Biga foi eleito como vereador com 1.276 votos e cumpre o seu primeiro mandado na Câmara Municipal de Santarém.

Hoje, o vereador tem um total de 79.100 mil seguidores no perfil do Instagram.