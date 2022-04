Governo federal quer conectar Santarém (PA) a Manaus (AM) por fibra óptica

O governo federal anunciou, nesta terça-feira (12), que iniciou a Infovia 01, que integra o programa Norte Conectado e irá expandir a infraestrutura de comunicações na Região Amazônica, conectando o município de Santarém , no oeste do Pará (PA), à capital, Manaus, no estado do Amazonas (AM). A conexão prevê a implantação de cabos de fibra óptica subfluvial. Com informações do Ministério das Comunicações.

Conforme o governo federal, o investimento é de R$ 165 milhões, para a estruturação do backbone, equipamento responsável pela transmissão dos dados de um dispositivo para um servidor em outro local. "O projeto é considerado de baixo impacto ambiental, porque usa os leitos dos rios para chegar até a população e não requer desmatamento, caso a instalação dos cabos fosse feita por via terrestre", diz o Ministério das Comunicação.

O anúncio da Infovia 01 ocorreu em cerimônia em Brasília (DF), com a presença do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que também anunciou a instalação de novos 12 mil pontos do Wi-Fi Brasil em escolas da rede pública no País, em outro programa a ser implementado pelo Ministério das Comunicações.

Segundo Fábio Faria, a implantação do Wi-Fi Brasil começa ainda neste mês de abril. Por ano, serão investidos R$ 85 milhões. "Estamos conectando 3 mil escolas por mês”, adiantou o ministro.

“Do montante de escolas que não tinham internet -- temos hoje sem internet ainda 14,5 mil -- a gente está assinando contrato com a Telebras e com a RNP para conectar 12 mil escolas nos próximos quatro meses”, ressaltou. Apenas 2,5 mil escolas, de acordo com Fábio Faria, restarão para o segundo semestre. “A promessa do Presidente será cumprida: ele recebeu o governo com mais de 25 mil escolas sem internet e vai entregar 100% das escolas conectadas”, acrescentou.

Sobre a Infovia 01, o governo federal também informou que a Seja Digital, instituição não governamental e sem fins lucrativos, realizou os estudos hidrográficos para a implementação da Infovia 01, no leito do Rio Amazonas. A previsão de conclusão dessa etapa é para o primeiro trimestre de 2023. Com quase 1 mil quilômetros de extensão, a infovia atenderá, diretamente, as sedes dos municípios de Curuá, Juruti, Óbidos, Oriximiná e Terra Santa, no Pará, e Autazes, Itacoatiara, Parintins e Urucurituba, no Amazonas.

O governo federal garante que mais de 500 mil pessoas nessas cidades serão impactadas com a ação. O Norte Conectado prevê a implantação de oito infovias, atendendo 60 cidades e beneficiando 10 milhões de pessoas por meio de um cinturão óptico na região Norte, levando conexão estável e de alta velocidade.