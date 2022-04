Operação conjunta entre PM e Vigilância Sanitária apreende 398 cigarros eletrônicos em Santarém

Na manhã desta segunda-feira (18) a Vigilância Sanitária e Polícia Militar no município de Santarém, oeste paranaense, iniciaram uma operação para combater o uso dos cigarros eletrônicos. Durante a operação os agentes já apreenderam 398 cigarros, a ação deve seguir por toda a semana. Os produtos tem a comercialização proibida no Brasil.

No primeiro dia da operação foram visitados cerca de 10 estabelecimentos comerciais.

De acordo com a chefe da Divisão Especializada de Vigilância Sanitária, Hellen Silvestre, a operação foi montada após várias denúncias da venda do produto no município, especialmente entre os jovens.

A operação já apreendeu 398 unidades do produto (Vigilância Sanitária)

Ainda de acordo com a chefe da vigilância, as empresas que foram flagradas comercializando o produto tem o prazo de 15 dias para apresentar a defesa.

A comercialização e importação e a propaganda de cigarros eletrônicos são proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2009, quando foi publicada a resolução RDC 46/2009, que normatizou a proibição.