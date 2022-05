Passageiro agride homem que tocou em suas partes íntimas enquanto ele dormia

Um passageiro agrediu outro homem dentro de um ônibus do transporte coletivo de Curitiba, Paraná, após ser assediado enquanto dormia. O suspeito teria passado a mão nas partes íntimas da vítima, na noite da última quinta-feira (19).

Testemunhas afirmam que a confusão teve início na BR-116. O passageiro estava dormindo quando foi acordado com o movimento do toque das mãos de outro homem nas suas partes íntimas, e então, partiu para a agressão física contra o assediador.

Ao ver a confusão, o motorista do ônibus parou o veículo na via. A luta corporal entre os dois homens foi apartada por outros passageiros. O rapaz suspeito de assédio foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador para ser atendido devido aos ferimentos causados durante a briga, e a vítima foi até a Central de Flagrantes, onde registrou um Boletim de Ocorrência. Na unidade hospitalar, o acusado confessou aos policiais que assediou o homem no ônibus.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)